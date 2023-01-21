Депутат из Франции обвинил США в попытке развязать войну в Европе
Во Франции депутат заявил, что Соединенные Штаты намерены развязать войну. С таким заявлением выступил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Он добавил, что под американским давлением европейские страны поставляют Украине все больше и больше оружия.
«Под давлением американских ястребов страны Евросоюза впадают в полное беспамятство в отношении поставок все более тяжелого оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе», - приводит ТАСС его слова.
Депутат указал на слова президента Эмманюэля Макрона о вероятности отправки киевским властям французских танков.
Ранее издание Politico сообщило, что во Франции рассматривают возможность направить Украине свои танки Leclerc. Отмечалось, что данные бронемашины уже сняты с производства и впоследствии это может вызвать затруднение с ремонтом и поставками комплектующих.
Накануне глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине. Данное заявление прозвучало на встрече министров обороны стран - членов НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии.