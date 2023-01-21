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Депутат из Франции обвинил США в попытке развязать войну в Европе

Марина Крижановская
06:40 21.01.2023
Речь шла о давлении на европейские страны в плане поставок Киеву вооружения.
Депутат из Франции обвинил США в попытке развязать войну в Европе
© Фото: Mario Tumm imageBROKER.com Globallookpress
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Во Франции депутат заявил, что Соединенные Штаты намерены развязать войну. С таким заявлением выступил лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Он добавил, что под американским давлением европейские страны поставляют Украине все больше и больше оружия.

«Под давлением американских ястребов страны Евросоюза впадают в полное беспамятство в отношении поставок все более тяжелого оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе», - приводит ТАСС его слова.

Депутат указал на слова президента Эмманюэля Макрона о вероятности отправки киевским властям французских танков.

Ранее издание Politico сообщило, что во Франции рассматривают возможность направить Украине свои танки Leclerc. Отмечалось, что данные бронемашины уже сняты с производства и впоследствии это может вызвать затруднение с ремонтом и поставками комплектующих.

Накануне глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине. Данное заявление прозвучало на встрече министров обороны стран - членов НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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