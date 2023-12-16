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Французского актера Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона. Об этом сообщила глава Минкультуры Рима Абдул-Малак. В настоящее время Совет ордена проводит специальную проверку в отношении Депардье, действие его награды могут приостановить.

«Почетный легион характеризует человека, художника, мировоззрение или ценности», - приводит ее слова телеканала TF1-info.

Ранее Абдул-Малак заявила, что актер своими высказываниями и поведением позорит Францию. В частности, министр вспомнила о поездке Депардье в КНДР в 2018 году, где он якобы приставал к переводчице и отпускал непристойные комментарий в адрес других женщин.