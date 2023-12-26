Боевой расчет ЗРК «Тор» рассказал о сбитых целях на Южно-Донецком направлении

Гроза беспилотников под рев мощного двигателя в 800 лошадиных сил выходит на охоту, разрезая броней почерневшее море подсолнухов. Зенитный ракетный комплекс «Тор» на боевом дежурстве. Туман с дождем не повод сворачивать воздушный дозор. Зенитчики группировки войск «Восток» сканирую небо непрерывно. От коварных ударов ВСУ здесь на Южно-Донецком направлении они надежно прикрывают, как наших военных, так и мирное население.

«За последний месяц сбили как минимум 10 беспилотников и вчера сбили две управляемые авиационные бомбы, которые, предположительно, летели в сторону города Мариуполь», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Одиннадцатый».

Расчет действует молниеносно, на опыте. «Тор» захватил и «ведет» обе бомбы. Каждую цель «Тор» «знает» в лицо. Система радиолокационного распознавания «свой-чужой» автоматически вычисляет и захватывает воздушные объекты в радиусе 30 километров.

«Летают постоянно, по одному, два, но они есть. Наша задача их выследить и своевременно уничтожить, пока они не передали координаты на командный пункт противника», - объяснил командир зенитно-ракетной батареи «Тор» с позывным «Мэверик».

Расчету переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» доверяют самые ответственные участки, там где в небе пытаются хозяйничать вражеские дроны. Но если они встретились с «Иглой», то в последний раз. Секунды на принятие решения и «ручной» комплекс ПВО уже готов к бою. Эффективен против любой низколетящей воздушной цели.

«В основном, охота идет на вертолеты, на армейскую авиацию», - поделился командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Небо».

Постоянные уколы «Иглы» или сокрушительные удары «Тора» противник переносит очень болезненно, поэтому сам ведет непрерывную охоту за мобильными расчетами наших зенитчиков. Те же, несмотря на все риски, остаются в постоянной боевой готовности.