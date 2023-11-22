Расчеты «Тор-М2» сбили более 20 беспилотников врага на Южно-Донецком направлении

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Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» сбили свыше 20 БПЛА за последние дни на Южно-Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняет ведомство, уничтожались ударные, разведывательные и дроны-камикадзе. Ведомство показало, как действуют в боевой обстановке военные. На опубликованных кадрах видно, как ЗРК сканируют небо, показан процесс загрузки ракет, сами пуски, сбитые беспилотники, а также быт солдат. Отработав по воздушной цели, машина оперативно покидает позицию.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а при стрельбе с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.