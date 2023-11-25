Добровольцы расчетов «Тор-М2» эффективно отразили цели на Краснолиманском направлении

На счету ЗРК «Тор-М2» на данном направлении уже почти 400 воздушных целей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Беспилотники, дроны-камикадзе, крылатые ракеты, реактивные снаряды, в том числе, выпущенные из американских систем HIMARS, вертолеты - эффективно сбивают цели зенитчики Центрального военного округа. Расчеты зенитно-ракетных комплексов прикрывают небо на Краснолиманском направлении. На их счету почти 400 воздушных целей.

«Самое главное - не упустить, не отвлечься, воздушную цель. Потому что сейчас, сами знаете, эти боевые действия отличаются от всех остальных конфликтов, которые были раньше. Огромное количество беспилотной авиации и камикадзе беспилотники, и разведывательных очень много, вертолетов, самолетов. Поэтому, чтобы эффективно прикрывать и пехоту, и артиллерию, нужно не проморгать разведывательные, в первую очередь, беспилотники врага», - рассказал стрелок-зенитчик Дмитрий Гулиев.

Ракету выпускает зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Он видит даже небольшие цели и практически со стопроцентной точностью поражает их. Но в последнее время враг снизил активность, говорят бойцы.

О работе рассказывает стрелок-зенитчик Дмитрий Гулиев. На гражданке - депутат Курской областной думы. В зону СВО сначала приезжал, как волонтер - привозил бойцам гуманитарную помощь. Потом сам решил уйти добровольцем на фронт. И вот уже полтора года в составе зенитно-ракетного дивизиона. Продукты, теплую одежду и воду теперь и сам принимает здесь, на «передке». А в очередную встречу с волонтерами решил и сам отправить необычный груз на гражданку.

Щенку всего полтора месяца. Отслужить свое еще не успел, рассказывает военнослужащий. Зато у его матери история непростая.

«Его мама была с солдатами украинскими. Когда началась специальная военная операция, они ее бросили, отступили со своих позиций. С тех пор она с нашими ребятами, с российской армией. Успела ощениться. И потихоньку щенков пристраиваем. Не можем их бросить на произвол судьбы. Я уже одного взял. Назвал его "Тор"», - рассказал Гулиев.

В ответ на этот подарок от дивизии забирают еще один ценный груз. Рядовая Маруся.

У боевой кошки Маруси будут свои задачи в зоне СВО: с наступлением холодов в блиндажах поселились мыши. Они грызут еду, экипировку, ремни, переносят заболевания. Противостоять им будет этот боец.

«Она два года служит в МЧС Орловской области. И сейчас ее наши коллеги из Орловской области командировали в блиндажи, в леса Кременной. Она стрессоустойчивая, но ей нужно час-два, чтобы привыкнуть к обстановке», - рассказал военнослужащий Александр Фундяк.

И к обстановке уже привыкла. Маруся в блиндаже чувствует себя, как дома.

«Когда мы ее привезли, она на какой-то момент убежала за нары и жила там. Пару часов. Потом она адаптировалась, наложили ей покушать, попить, купили ей отдельную миску. Она выбежала, адаптировалась. Стала за мышами охотиться», - рассказал командир взвода управления с позывным «Дон».

Маруся оказалась с сюрпризом - кошка беременна. Потомство бойцы ждут под Новый год. Как подрастут, будут пристраивать их в добрые руки.

Ранее мы показывали, как расчеты ЗРК «Тор-М2» сбили более 20 беспилотников врага на Южно-Донецком направлении. Этот зенитный ракетный способен обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.