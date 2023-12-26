В Белграде протестующие разошлись после требований об освобождении задержанных

Митингующие в Белграде, сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия», выступили с требованием отпустить всех задержанных в ночь на 25 декабря в ходе акта протеста у здания администрации, а затем самостоятельно разошлись. Об этом сообщили «360» со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что ряд протестующих направились в сторону управления полиции города, чтобы добиться освобождения задержанных накануне участников беспорядков у правительственного здания или получения информации об их местонахождении. Однако им не удалось получить ответа от правоохранителей.

В партии «Сербия против насилия» добавили, что их адвокаты собираются подготовить запрос в МВД с тем, чтобы все-таки получить информацию о состоянии задержанных.

Перед тем как разойтись, участники акции протеста объявили о подготовке следующего митинга, он пройдет вечером 26 декабря.

Накануне было известно об аресте 35 участников беспорядков в столице Сербии Белграде. Президент страны Александр Вучич заявил, что все причастные к нападению на здание администрации Белграда и попытке подрыва суверенитета и независимости Сербии понесут наказание.