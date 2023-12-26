Власти Ирана пообещали Израилю ответ на убийство генерала КСИР Мусави

Палестино-израильский конфликт в секторе Газа готов разгореться с новой силой. Причиной послужил авиаудар израильских ВВС по пригороду Дамаска, в результате которого погиб бригадный генерал Корпуса Стражей Исламской Революции Саид Реза Мусави. Государственное телевидение Ирана прервало вещание, чтобы сообщить о его смерти, а президент страны выразил соболезнования иранскому народу. О неминуемом ответе со стороны Исламской республики практически сразу после известий о смерти Мусави заявил посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари.

«То, что произошло сегодня, было трусливой террористической атакой сионистского режима. Поскольку он находился в Сирии в качестве официального военного советника, это был трусливый акт, совершенный сионистским режимом, противоречащий международным конвенциям, и, естественно, страна-жертва имеет право на ответные меры. Он обязательно получит ответ на это преступление, в нужное время, и в нужной ситуации», - заявил посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари.

Убийство бригадного генерала всколыхнуло весь арабский мир. Акции протеста прошли в Тегеране. На фоне обострения ситуации в Красном море, йеменская «Ансарулла» сделала предупреждение Саудовской Аравии, в котором предостерегла от поддержки Израиля. Жесткий ответ был обещан любой стране, которая предоставит свое воздушное пространство для ударов по Йемену. Тем временем хуситы подготовили 20 тысяч бойцов, для возможного участия в конфликте в Газе.

Вифлеем, даже в рождественские праздники напоминает «город-призрак». Ни толп туристов, ни традиционного крестного хода с оркестром, нет даже елки на площади Яслей Христовых. Вместо рождественского дерева установили красноречивую арт-инсталляцию «Рождество под завалами». Сюжет рождественского вертепа воссоздан посреди бетонных обломков, опутанных колючей проволокой - как символ разрушенной Газы и страданий палестинцев. В самой Газе, силы ЦАХАЛ продолжают наземную операцию. Активно работает авиация, однако, даже ведущие западные СМИ, прежде предпочитавшие не касаться темы разрушений в эксклаве, признают, что город практически уничтожен.

«Израиль вел войну в Газе с высоким разрушением, не имеющим аналогов в этом столетии. За семь недель Израиль на севере сектора Газа разрушил почти вдвое больше зданий по сравнению с разрушенными зданиями в Алеппо за три года», - пишет The Washington Post.

Однако, продвижение армии самообороны идет медленно. Боевики ХАМАС подстерегают израильскую технику на улицах городов, уничтожают ее всеми доступными способами. Сектор Газа во второй раз посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он навестил бойцов на позициях и подтвердил приверженность планам вести войну до победы.

«Мы также должны убедиться, что это никогда не повторится. И для этого требуется то, о чем просит каждый из вас - просто идти до конца. И я горжусь вашей решимостью. Это непросто. С другой стороны, просто продолжайте до конца. И я отдаю вам честь. Спасибо. Мы не остановимся. Забудьте всех, кто говорит о прекращении - мы не остановим войну. Она продолжится до конца. Как минимум пока есть враги. И я знаю, что вы оставили семьи и что семьи поддерживают вас, это великая вещь, в этом сила - это ключ к победе», - заявил Нетаньяху.

Тем временем, протесты против войны на Ближнем Востоке в США принимают все более массовый характер. В Нью-Йорке дошло до стычек пропалестинских протестующих с полицией, задержаны несколько человек. Следующую протестную акцию митингующие пообещали устроить сразу после праздников. Что может даже сорвать праймериз действующего президента. Ведь на митинги выходит в первую очередь электорат демократов - возмущенный бесконечным милитаризмом.