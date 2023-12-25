Нетаньяху посетил Газу и заявил, что предстоит «долгая битва»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону боевых действий в секторе Газа и заявил, что война против ХАМАС еще далека от завершения, пишет The Times of Israel.

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться и углубляем боевые действия в ближайшие дни. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению», - заявил Нетаньяху на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете.

Он призвал к терпению, единству и «придерживаться нашей миссии». Израильский премьер рассказал, что посетил бригаду резервистов в секторе Газа.

«Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», - заявил он кабинету министров.

В ходе военной операции Армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибли более 20 400 человек. С начала наземного наступления ЦАХАЛ в анклаве погибли 156 израильских солдат. Операция проводится после того, как палестинские боевики атаковали поселения на юге Израиля 7 октября, убив 1 200 и взяв 240 человек в заложники. Предполагается, что сейчас в плену остается 129 человек.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль пойдет до конца ради своих целей, но за это придется заплатить жизнями солдат.