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В шести городах Франции провели эвакуацию из-за сообщений о минировании

В основном сообщения поступали по электронной почте.
Елизавета Кондрикова 2023-12-26 23:35:01
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции мэрии как минимум шести городов получили сообщения о минировании, после чего были проведены мероприятия по эвакуации персонала и местного населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Предупреждения об угрозах взрыва оказались ложными.

Сообщения появились во вторник утром, в 09:00 электронные письма получили в администрации городов Бастия и Гренобль, чуть позже - в Сен-Брие на северо-западе страны. В течение нескольких часов был ограничен доступ в здания, полиция оцепила территорию вокруг.

В городе Руан сообщение об угрозе взрыва поступило в соцсети X. При этом сообщается, что электронный адрес отправителя совпадает во всех случаях.

Во Франции неоднократно поступали сообщения об угрозах теракта в октябре этого года. Тогда в Париже по соображениям безопасности эвакуировали всех людей из Лувра, администрация получила письменное предупреждение.

В тот момент в стране действовал режим террористической угрозы из-за нападения мужчины с ножом на школьников во французском Аррасе.

 

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