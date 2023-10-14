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Парижский Лувр закрыли из-за угрозы теракта

Елизавета Кондрикова
15:49 14.10.2023
Перед закрытием администрация музея эвакуировала всех посетителей.
© Видео: X, @EddyMaidique31, @realjonaswd © Фото: Jan Woitas, ZB, Globallookpress
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В Париже эвакуировали всех посетителей Лувра и закрыли музей «по соображениям безопасности» предварительно до конца субботы 14 сентября. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

«Мы приняли решение в настоящих условиях национального предупреждения о "чрезвычайной ситуации" эвакуировать и закрыть его (Лувр) на день, пока мы проводим необходимую проверку», - цитирует издание слова пресс-секретаря музея.

В публикации уточняется, что пресс-секретарь Лувра получил письменное сообщение о том, что «существует риск для музея и его посетителей», поэтому была спешно проведена эвакуация всех лиц, находящихся в здании.

Подобные меры были приняты на фоне введения в стране в ночь на 14 сентября режима террористической угрозы после нападения мужчины с ножом на школьников во французском городе Аррас. В результате атаки погиб учитель, еще несколько человек пострадали. Режим угрозы вводится в стране впервые с 1991 года. 

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