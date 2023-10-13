Мужчина с ножом напал на школьников во Франции и убил учителя
Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на лицей Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Среди «множество» человек получили ранения, школьный учитель скончался, об этом сообщил телеканал BFMTV.
По информации от руководителя МВД Франции Жеральда Дарманена, опубликованной в соцсети X (бывший Twitter), полиция в ходе проведения операции задержала злоумышленника.
«В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», - подтвердил глава МВД.
Источник BFMTV в полиции Франции сообщил, что подозреваемому около 20 лет, ранее он был учащимся этого лицея.
Ранее на северо-западе Франции прогремел взрыв: тогда жители города Ла-Мофф приняли решение сжечь вещи умершего родственника. Когда в огонь попал пакет с неизвестным содержимым, произошла детонация взрывчатого вещества.