Мужчина с ножом напал на школьников во Франции и убил учителя

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Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на лицей Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Среди «множество» человек получили ранения, школьный учитель скончался, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации от руководителя МВД Франции Жеральда Дарманена, опубликованной в соцсети X (бывший Twitter), полиция в ходе проведения операции задержала злоумышленника.

«В лицее Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», - подтвердил глава МВД.

Источник BFMTV в полиции Франции сообщил, что подозреваемому около 20 лет, ранее он был учащимся этого лицея.

Ранее на северо-западе Франции прогремел взрыв: тогда жители города Ла-Мофф приняли решение сжечь вещи умершего родственника. Когда в огонь попал пакет с неизвестным содержимым, произошла детонация взрывчатого вещества.