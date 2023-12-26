На Челябинск обрушился мощный снегопад

В ночь на вторник, 26 декабря, на Челябинск обрушился сильный снегопад, к утру снег не прекратился. В некоторых районах наблюдается сильная метель и нулевая видимость.

В связи с непогодой в местном аэропорту задержали несколько рейсов, на дорогах образовались 10-балльные пробки. На уборку улиц вывели 250 машин и 572 рабочих, сообщает chel.kp.ru.

Отмечается, что по-прежнему продолжается выпадение осадков, дорожные службы переведены в повышенную готовность, на дорогах дежурят подразделения ГИБДД.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону опубликовало кадры патрулирования и оказания помощи застрявшим владельцам экипажами ДПС. На видео видно, как некоторые машины приходилось вытаскивать с помощью буксировки.