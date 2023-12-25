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Алиев и Пашинян впервые после операции в Карабахе встретятся в Петербурге

Последняя встреча политиков состоялась в Брюсселе 15 июля.
Анна Назайкина 2023-12-25 17:34:01

У президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завтра состоится встреча, передает корреспондент «Звезды».

Таким образом, на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге они встретятся впервые после событий в Карабахе.

Ни в Баку, ни в Ереване о планах по проведению двухсторонней встречи не сообщали, однако мероприятие станет первым событием, в котором Алиев и Пашинян примут участие вместе после операции Азербайджана в Карабахе.

Напомним, что последний раз политики виделись в Брюсселе в середине июля.

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