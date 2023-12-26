В Москве побит рекорд низкого давления 1975 года

В Москве 26 декабря установилось рекордно низкое давление, передает Радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Суточный рекорд был побит уже с начала суток. К 5 часам утра атмосферное давление на метеостанции ВДНХ упало до 724,4 мм ртутного столба.

Предыдущий суточный рекорд низкого атмосферного давления в этот день был установлен в 1975 году. Он составлял 728,4 мм рт. ст.

Днем 31 декабря в Центральной России прогнозируется температура воздуха от 0 до -3 градусов. Такая погода будет и в столичном регионе.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая, аномально теплая погода. Будет теплее нормы примерно на 4 градуса. И ночью 31-го, и 1-го числа ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.