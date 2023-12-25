Вильфанд пообещал москвичам значительную аномалию в новогоднюю ночь

Москвичей ждет в новогоднюю ночь мягкая, аномально теплая погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что в последний день 2023 года и в первый день 2024 года будет одинаковая погода. Такие метеоусловия связаны с переносом атлантического воздуха в центр Европейской России.

«Мягкая, даже очень мягкая погода. Температура выше нормы примерно на 4 градуса. Это много, аномалия значительная. Более конкретно это означает, что и днем, и ночью 31-го и 1-го числа температура -4...+1 градус», - сказал он.

По словам Вильфанда, жителей столицы в праздничную ночь также может ждать небольшой мокрый снег. Дождя не будет, пообещал метеоролог.