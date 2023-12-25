МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд пообещал москвичам значительную аномалию в новогоднюю ночь

По словам синоптика, 31 декабря и 1 января в городе будет -4...+1 градус.
Анна Назайкина 2023-12-25 15:44:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Москвичей ждет в новогоднюю ночь мягкая, аномально теплая погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что в последний день 2023 года и в первый день 2024 года будет одинаковая погода. Такие метеоусловия связаны с переносом атлантического воздуха в центр Европейской России.

«Мягкая, даже очень мягкая погода. Температура выше нормы примерно на 4 градуса. Это много, аномалия значительная. Более конкретно это означает, что и днем, и ночью 31-го и 1-го числа температура -4...+1 градус», - сказал он.

По словам Вильфанда, жителей столицы в праздничную ночь также может ждать небольшой мокрый снег. Дождя не будет, пообещал метеоролог.

#Москва #Погода #Гидрометцентр #снег #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #аномалия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»