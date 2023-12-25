Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря

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В последний день уходящего года на территории Центральной России прогнозируется от 0 до минус 3 градусов. В Черноземье воздух прогреется на 2 градуса выше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура минус 1 - минус 6 в ночь на 31 декабря и днем - от 0 до минус 3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России», - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Относительно теплым будет и первый месяц нового года, сообщила ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Почти на территории всей страны температура на один градус выше нормы, пообещала синоптик. Проживающие на юге россияне ощутят стабильный плюс: так, до +9 прогреется воздух в Краснодарском крае, в районе +6 будет на Северном Кавказе. А вот Якутию продолжат испытывать на прочность 50-градусные морозы.