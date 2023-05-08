Пострадавшие в результате пожара жители Смолино рассказали, как пытались спасти свои дома

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В Курганской области удалось снять угрозу населенным пунктам от природных пожаров. По последним данным огонь уничтожил и повредил более трехсот жилых домов и почти 4 тысячи других построек. На помощь спасателям в регион направили два самолета Ил-76 ВКС России, которые тушат огонь с воздуха. Режим ЧС сегодня ввели в Омской области, сложная обстановка в Тюменской и Свердловской областях.

По сторонам одной из дорог Курганской области - стена огня и дыма. Из-за сильнейшего смога не видно проезжей части. Так сейчас выглядит практически весь регион.

Огонь пожирает дома и другие строения. В Кургане и окрестных поселках жителей эвакуируют - вывозят на автобусах по дорогам, не охваченным пламенем. В пунктах временного размещения обеспечивают всем необходимым. Многие не успевают взять даже вещи - лишь бы сохранить жизнь.

В тушении пожара задействовано более тысячи человек и 230 единиц техники, в том числе из соседних регионов, а также воздушные суда Минобороны и МЧС России. В регион прибыл глава ведомства Александр Куренков. После оценки ситуации на месте и общения с эвакуированными он доложил президенту РФ Владимиру Путину о положении дел и принимаемых мерах.

Режим ЧС введен и в Тюменской области. Здесь борются более чем с 20-ти лесными и ландшафтными пожарами. Спасатели пытаются не допустить огонь к населенным пунктам, но мешает сильный ветер и аномально жаркая погода.

В Свердловской области сейчас ведется ликвидация 7 сложных очагов. За последние сутки группировка сил в регионе была увеличена почти на тысячу человек. Добровольцы и волонтеры помогают тушить пожары и эвакуировать местных жителей.

Подробнее о ситуации смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Ксении Николаевой.

Ранее были опубликованы кадры последствий пожара в поселке Смолино. Огонь уничтожил его практически полностью, оставив целым только местный храм.