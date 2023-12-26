Жители Челябинска рассказали о «кошмаре», вызванном сильным снегопадом

На Челябинскую область обрушился один из сильнейших снегопадов в этом году. Всего за несколько часов выпало около 40 сантиметров снега, и осадки по-прежнему продолжаются, передает корреспондент «Звезды».

«Вообще ужасная погода, везде машины застревают, друг другу помогаем. Кошмар просто. Все застревают, один лед, снега очень много. Лучше сидите дома и никуда не выходите, берегите машины свои. Метель - это ужас, ничего не видно на дорогах», - сказала жительница Челябинска Маргарита Кожевникова.

Экстренные службы просят жителей не выходить из дома и не выезжать на трассы. Ситуация осложняется шквалистым ветром.

«Я не знаю, что происходит, какой-то апокалипсис, сугробы выше колена. До школы дошла ребенка забрать - еле добрались. Все машины стоят во дворах, все застревают на дорогах, аварий куча, кошмар», - поделилась жительница Челябинска Екатерина Савенкова.

Ранее в Госавтоинспекции Челябинской области показали, как экипажи ДПС помогают вытаскивать из сугробов застрявшие автомобили. Из-за непогоды дорожные службы переведены в повышенную готовность, на дорогах дежурят подразделения ГИБДД.