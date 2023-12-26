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МВД РФ объявило в розыск бывшего депутата Дмитрия Гудкова*

Политик разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Сергей Лебедев 2023-12-26 12:22:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова*. Информация об этом размещена в базе МВД РФ, где указано, что политик разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Напомним, в начале февраля текущего года Министерство юстиции России внесло Дмитрия Гудкова* в реестр иностранных агентов.

А сегодня стало известно, что в розыск объявлен еще и другой иноагент - мультипликатор и создатель «Масяни» Олег Куваев*.

Он тоже разыскивается по статье Уголовного кодекса.

* Дмитрий Гудков, Олег Куваев - физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.

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