Создателя «Масяни» объявили в розыск по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мультипликатора и создателя «Масяни» Олега Куваева*. Информация об этом размещена в базе МВД РФ.

Отмечается, что мультипликатор разыскивается по статье уголовного кодекса. О какой статье идет речь, на данный момент не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе Министерство юстиции России включило Олега Куваева* в реестр иностранных агентов.

По данным ведомства, мультипликатор собирал средства в поддержку украинских боевиков и выступал против СВО.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** - деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.