Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ

Идет активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами образцов вооружения, но и на ценных специалистов, отметил Денис Мантуров.

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Недружественные страны всегда вели промышленный шпионаж в отношении России, пытаясь перехватить современные разработки и ценных специалистов, это «есть сегодня, будет и завтра». Об этом заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание - в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», - передает его слова РИА Новости.

Вице-премьер РФ также отметил, что ведется «активная живая охота» не только за перспективными разработками, параметрами российских образцов вооружения, но и на сотрудников, «которые особо ценны».

Кроме того, Денис Мантуров заявил, что РФ опережает западные страны в производстве вооружений и намерена сохранять заданные высокие темпы. Он также отдельно отметил активную работу Министерства обороны и Министерства промышленности и торговли по подготовке госпрограммы вооружения. По словам министра, производство оружия для Вооруженных сил России по ряду позиций увеличилось в 10-12 раз. Мантуров также указал, что в 2023 году фактические объемы гособоронзаказа России увеличились в два раза.