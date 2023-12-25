Мантуров: производство вооружений для ВС РФ по ряду позиций увеличилось в 10 раз

Денис Мантуров также указал на увеличение в два раза фактических объемов госзаказа России в этом году.

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Россия увеличила объемы производства и поставок ряда позиций вооружений для нашей армии в 10-12 раз в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, не указывая на конкретные значения и наименования.

«В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные», - сказал Мантуров в интервью для РИА Новости.

Он также добавил, что фактический объем гособоронзаказа России в этом году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим и составляет не менее 98%, что является крупнейшим показателем в новейшей истории страны.

По словам Мантурова, Россия также опережает страны Запада в производстве вооружений и намерена и далее продолжать сохранять подобные высокие темпы производства. Он напомнил, что в следующем году будет принята государственная программа вооружения, которая разработана на период с 2025 по 2034.