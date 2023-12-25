Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений

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Россия опережает страны Запада в производстве вооружений и намерена сохранять заданные высокие темпы производства, заявил Заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», - заявил Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам министра, это объясняется тем, что Россия начала набирать и набрала темп производства раньше, чем Запад.

Он уточнил, что на данный момент неизвестно, сколько будет продолжаться гонка вооружений. Однако отметил, что Россия в следующем году собирается принять государственную программу вооружения, которая будет действовать в период 2025-2034. В настоящее время Минобороны и Минпромторг ведут совместную работу по сверке и подготовке этого документа.