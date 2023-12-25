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Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки «майданизацией»

Елизавета Кондрикова
05:35 25.12.2023
Он добавил, что выбрав путь насилия и анархии, протестующие рискуют полностью уничтожить государство, которое защищает народ.
Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки «майданизацией»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал беспорядки в Сербии и попытку штурма здания администрации в столице страны «майданизацией», отметив, что путь насилия может привести к лишению государственности.

«Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация"», - цитирует ТАСС слова Шапича.

Он также предостерег протестующих от выбора пути анархии, отметив, что таким образом они рискуют уничтожить государство, которое не сможет защищать тех, ради кого ведется эта борьба.

По данным президента страны Александра Вучича, к данному моменту полиция задержала 35 участников попытки штурма здания администрации Белграда. Он добавил, что в итоге беспорядков в столице были серьезно ранены два полицейских, и пообещал, что все причастные понесут наказание.

Напомним, накануне вечером активисты партии «Сербия против насилия» попытались ворваться в здание администрации в столице Сербии. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента страны. В ходе этой акции протеста толпа успела, до того как ее разогнала полиция, выбить окна в здании и снести дверь.

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