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В РПЦ назвали уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла Лебедя примером репрессий в отношении местного духовенства из-за разницы религиозных взглядов. Об этом заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Напомним, 19 января стало известно о возбуждении уголовного дела за разжигание религиозной вражды против митрополита канонической УПЦ Павла Лебедя. Предметом дела стала его речь на Рождественском богослужении, в которой, как утверждает депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин, митрополит назвал духовенство неканонической православной церкви Украины «раскольниками и самосвятами», группой «безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви».

«Возбуждение уголовного производства против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по обвинению в "разжигании религиозной розни", а фактически – в непризнании канонической законности раскольнической ПЦУ – еще один яркий пример репрессий, которым граждане Украины подвергаются ныне за свои религиозные убеждения», – сообщил протоиерей Николай Балашов.

Балашов назвал репрессии частью ожесточенной кампании, которую Киев ведет против канонической УПЦ. Украинская православная церковь является крупнейшей религиозной организацией страны. Она объединяет более 12 тысяч общин и миллионы верующих.

Он также отметил, что уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры является еще одним подтверждением «религиозной нетерпимости представителей украинского государства». Об этом на заседании Совбеза ООН также говорил митрополит РПЦ Антоний Волоколамский.

Ранее впервые в истории на заседании Совета безопасности ООН выступил по видеосвязи российский Митрополит Антоний Волоколамский. На встрече обсуждали преследование инакомыслящих на Украине и гонения на УПЦ. Только в прошлом году, по словам митрополита, было «захвачено 129 храмов УПЦ». Он также заявил, что целью властей Украины является получение тотального контроля над религиозной жизнью общества в стране.

В 2022 году на Украине начались самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Главной причиной называют связь священников с Россией. По всей стране начали запрещать деятельность УПЦ, а также заводить уголовные дела против духовенства и проводить обыски у священников, в храмах и монастырях. Российская православная церковь пообещала поддержку задержанным священникам, которые хотят служить своим взглядам по поводу православного христианства.

На заседании в Совбезе ООН председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний также сообщил, что уничтожение УПЦ мешает мирному диалогу с Киевом, в то время как религия обладает большим потенциалом для ведения переговоров, поскольку исторически сложилось, что православное христианство объединяло и продолжает объединять народы России и Украины. Однако все надежды рушатся при попытках Киева уничтожить Украинскую православную церковь.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также добавил, что страны Запада закрывают глаза на действия Украинских властей по отношению к УПЦ. По его словам, притеснения населения Украины по религиозному признаку начались еще давно и не без помощи или одобрения западных коллег.