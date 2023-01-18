Страны Запада закрывают глаза на гонения на УПЦ на Украине, заявил Полянский

По словам Полянского, так происходит потому, что притеснения людей по религиозному признаку на Украине начались не без помощи Запада.

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Запад закрывает глаза на действия Украинских властей по отношению к УПЦ, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В связи с чем Западным странам «несподручно» критиковать каким либо образом Украинские власти. Они находят оправдания всему, что делает Украина.

«Тенденция такая, что они пытаются любой ценой закрывать глаза на то, что происходит. Включая и гонения на УПЦ», - заключил Полянский.

Полянский отметил, что притеснения людей по религиозному признаку на Украине начались «не сейчас и не год назад», а еще задолго до этого, причем не без помощи и одобрения бывших западных партнеров России. Есть много информации, свидетельствующей об этом.

Ранее в РПЦ заявили, что православное христианство, объединяющее народы России и Украины испокон веков, могло бы стать основой для ведения мирных переговоров, однако эта возможность разрушается попытками Киева уничтожить каноническую УПЦ.