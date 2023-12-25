Тяжелые снайперы ТОФ уничтожили разведгруппу диверсантов ВСУ под Угледаром

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В ходе ночной вылазки военнослужащие подразделения тяжелых снайперов отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с использованием тепловизионных приборов обнаружили и прицельным огнем уничтожили диверсионную разведывательную группу ВСУ в окрестностях Угледара. Кадры боевой работы снайперов опубликовало Министерство Обороны России.

Наблюдая за противником, и позволив украинским диверсантам приблизиться к первой линии нашей обороны, снайперы морской пехоты открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

Поразив цель, группа тяжелых снайперов морской пехоты возвращается в базовый лагерь. На счету этого подразделения - сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей - небронированной и легкобронированной техники противника, защищенных огневых точек, средств управления, связи и разведки и др.

«Снайпер - это очень хорошо подготовленный боец, который в качестве владеет всеми видами вооружения, это не только винтовка. Не каждый разведчик может быть снайпером, но каждый снайпер - он разведчик», - сказал снайпер-корректировщик с позывным «Тимати».

Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота руководит майор Ярослав Якубов, 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца получивший Звезду Героя России из рук Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

Вместе с пехотой снайперский отряд Ярослава Якубова штурмовал район дач под Угледаром, бился за Павловку, где его бойцы уничтожили целый минометный взвод ВСУ. Несмотря на два осколочных ранения и контузию, командир отряда снайперов вернулся в строй, и снова бьет врага на Угледарском направлении специальной военной операции.

В редкие часы отдыха майор Ярослав Якубов много времени уделяет подготовке группы, учит подчиненных не только точно стрелять, но и правильно маскироваться, использовать рельеф местности, погодные условия, просчитывать все возможные варианты поведения противника.

«Холода вносят свои коррективы в нашу работу, туман, рваный ветер – с ним больше всего приходиться бороться. Поэтому у нас перед боевым выходом – обязательная серия контрольных выстрелов на точность, с учетом метеоданных, конечно», - рассказал старший снайпер с позывным «Берег».

Крупнокалиберные снайперские винтовки - это особый вид снайперских винтовок калибра от 9 мм до 20 мм. Как правило, существенно превосходят обыкновенные снайперские винтовки по эффективной дальности стрельбы, энергии пули, габаритам, массе и отдаче.

Основной областью применения крупнокалиберных снайперских винтовок является выведение из строя небронированной и легкобронированной техники противника, в том числе низколетящих или стоящих на земле вертолетов и самолетов, защищенных огневых точек, средств управления, связи и разведки и уничтожение неразорвавшихся авиабомб и мин. Также подобные винтовки являются достаточно эффективным средством ведения противоснайперской борьбы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.