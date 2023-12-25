В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тяжелые снайперы ТОФ уничтожили разведгруппу диверсантов ВСУ под Угледаром

07:02 25.12.2023
Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты ТОФ руководит Герой России майор Ярослав Якубов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В ходе ночной вылазки военнослужащие подразделения тяжелых снайперов отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с использованием тепловизионных приборов обнаружили и прицельным огнем уничтожили диверсионную разведывательную группу ВСУ в окрестностях Угледара. Кадры боевой работы снайперов опубликовало Министерство Обороны России.

Наблюдая за противником, и позволив украинским диверсантам приблизиться к первой линии нашей обороны, снайперы морской пехоты открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

Поразив цель, группа тяжелых снайперов морской пехоты возвращается в базовый лагерь. На счету этого подразделения - сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей - небронированной и легкобронированной техники противника, защищенных огневых точек, средств управления, связи и разведки и др. 

«Снайпер - это очень хорошо подготовленный боец, который в качестве владеет всеми видами вооружения, это не только винтовка. Не каждый разведчик может быть снайпером, но каждый снайпер - он разведчик», - сказал снайпер-корректировщик с позывным «Тимати».

Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота руководит майор Ярослав Якубов, 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца получивший Звезду Героя России из рук Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. 

Вместе с пехотой снайперский отряд Ярослава Якубова штурмовал район дач под Угледаром, бился за Павловку, где его бойцы уничтожили целый минометный взвод ВСУ. Несмотря на два осколочных ранения и контузию, командир отряда снайперов вернулся в строй, и снова бьет врага на Угледарском направлении специальной военной операции.

В редкие часы отдыха майор Ярослав Якубов много времени уделяет подготовке группы, учит подчиненных не только точно стрелять, но и правильно маскироваться, использовать рельеф местности, погодные условия, просчитывать все возможные варианты поведения противника.

«Холода вносят свои коррективы в нашу работу, туман, рваный ветер – с ним больше всего приходиться бороться. Поэтому у нас перед боевым выходом – обязательная серия контрольных выстрелов на точность, с учетом метеоданных, конечно», - рассказал старший снайпер с позывным «Берег».

Крупнокалиберные снайперские винтовки - это особый вид снайперских винтовок калибра от 9 мм до 20 мм. Как правило, существенно превосходят обыкновенные снайперские винтовки по эффективной дальности стрельбы, энергии пули, габаритам, массе и отдаче.

Основной областью применения крупнокалиберных снайперских винтовок является выведение из строя небронированной и легкобронированной техники противника, в том числе низколетящих или стоящих на земле вертолетов и самолетов, защищенных огневых точек, средств управления, связи и разведки и уничтожение неразорвавшихся авиабомб и мин. Также подобные винтовки являются достаточно эффективным средством ведения противоснайперской борьбы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
Ставропольские десантники захватили в плен четверых бойцов ВСУ у Вербового
06:42 В стране и мире
Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ
05:35 В стране и мире
Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки «майданизацией»
04:36 В стране и мире
Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря
03:01 В стране и мире
Видео
«Насилие против сербов»: как оппозиция пыталась добиться перевыборов в Сербии
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.