Армия Храбрость и воля: за что получили «Золотые Звезды» награжденные Путиным герои Всего Владимир Путин вручил медали десяти Героям России, совершившим подвиги в зоне специальной военной операции. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российское оборонное ведомство опубликовало перечень подвигов, за которые сегодня Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Ярослав Якубов Так, начальник отделения боевой подготовки бригады морской пехоты майор Ярослав Якубов, рожденный в Винницкой области, руководил группой, прикрывавшей работу штурмовиков. Якубов организовал оборудование и маскировку позиций для своей группы - в результате противник не догадался, что за ним наблюдают. В ходе этого наблюдения были обнаружены и уничтожены замаскированный украинский корректировщик артогня и два «кочующих» миномета. Позже был уничтожен еще один наблюдатель, а всего группа майора Якубова в тот раз ликвидировала более 20 украинских боевиков. В другой раз Якубов попал под плотный минометный обстрел, но его группа все равно продолжила прикрывать продвижение штурмовиков, уничтожая неприятеля. Даже получив контузию, майор отказался от эвакуации и продолжил руководство боем. В результате была полностью подавлена снайперская активность украинцев на направлении наступления бригады. Михаил Полушкин Заместитель командира штурмового отряда капитан Михаил Полушкин из Приморского края отражал атаки превосходящих сил противника. Умелое руководство группой беспилотников, оборудованных системами сброса боеприпасов, позволило замедлить продвижение наступающего противника. Этим воспользовались подразделения ВС РФ, чтобы занять выгодные позиции для ведения прицельного огня. Однажды Полушкин обнаружил украинский хорошо замаскированный блиндаж и умудрился забросить с беспилотника боеприпас внутрь через дымовую трубу. В результате у противника стало на 12 боевиков меньше. Дмитрий Еремин Младший сержант Дмитрий Еремин из Свердловской области возглавлял группу штурмовиков, атаковавшую укрепленный объект противника, находившийся на господствующей высоте. При поддержке танкового взвода младшего лейтенанта Алексея Спесивцева штурмовики решительно атаковали позиции противника. После уничтожения тех, кто занимал траншеи, Еремин обозначил позиции для обороны и принялся корректировать огонь танков. В результате был захвачен важный стратегический рубеж. Максим Поташев Командир отделения беспилотников гвардии младший лейтенант Максим Поташев из Карелии действовал в районе одного из населенных пунктов Харьковской области. Он выявил и обеспечил уничтожение 11 боевых бронированных машин ВСУ и более чем 90 украинских боевиков. Также Поташев выявил передвижение двух диверсионно-разведывательных групп неприятеля, использующих технику иностранного производства. В результате огня артиллерии и танков, корректировавшегося младшим лейтенантом, были уничтожены три боевые бронированные машины и более 40 боевиков. Юрий Мизерный Сержант Юрий Мизерный, уроженец Кишинева, действовал в Запорожской области, управляя беспилотником и корректируя огонь артиллерии, обеспечил уничтожение 10 украинских танков, 13 боевых бронированных машин и более чем 200 украинских боевиков. Однажды враг вскрыл позиции операторов беспилотников и приступил к массированному обстрелу их массированными боеприасами. Мизерный грамотными действиями эвакуировал личный состав в безопасное место и этим спас жизни четырех человек. Кроме этого, он неоднократно спасал людей, вынося с поля боя раненых бойцов. Александр Корнилов Механик-водитель танка рядовой Александр Корнилов из ДНР в ходе одного из боев умело маневрировал, используя рельеф местности, избегая попаданий украинской артиллерии и противотанковых средств. Получив разведданные, он выбрал оптимальный маршрут и на максимальной скорости вышел во фланг атакующей бронегруппе неприятеля. Быстрый выход танка на рубеж открытия огня позволил нанести противнику очень серьезные потери - были уничтожены три украинских танка, два бронетранспортера и два пикапа. Наш танк при этом получил повреждения, но Корнилов все равно продолжал движение. Также механик-водитель эвакуировал раненых товарищей из поврежденных боевых машин и вывез их в безопасную зону, умело управляя танком. Благодаря мужественным и умелым действиям Корнилова российские мотострелки смогли занять важный стратегический объект - в итоге противник понес значительные потери и отступил с мощного укрепленного рубежа. Николай Харченко Младший сержант Николай Харченко из Краснодарского края действовал в составе экипажа танка младшего лейтенанта Специвцева (этот танк взаимодействовал с Героем России Ереминым, о котором можно прочитать выше), поддерживая наступление штурмовых групп. Точная стрельба Харченко подавляла очаги украинского сопротивления. Также младший сержант точными выстрелами вывел из строя контратаковавшие танки неприятеля, поражая в том числе и быстродвижущиеся цели. Кроме этого, Харченко эвакуировал раненых товарищей из поврежденной российской бронетехники, оказывая им первую помощь. В результате мужества и самоотверженности танкиста российские мотострелки смогли занять важный стратегический объект. Эдуард Кызымов Командир десантно-штурмовой роты старший лейтенант Эдуард Казымов из Тамбовской области получил награду за решительное командование в ходе штурма позиций. Кроме этого, Казымов лично продвинулся вглубь обороны врага и обнаружил минометный расчет, по которому и скорректировал огонь российской артиллерии. Также он во главе штурмовой группы взял в плен трех украинских боевиков. Также на одном из участков группа старшего лейтенанта провела внезапную атаку на противника, выбив украинцев с занимаемых позиций. Получив контузию и осколочные ранения от вражеского артобстрела, Казымов отказался от эвакуации, продолжив командовать бойцами. Тогда он обеспечил отражение атак превосходящих сил неприятеля - в процессе этого были уничтожены три БМП противника и более 50 боевиков. Султан Хашегульгов Заместитель командира полка самоходной артиллерии подполковник Султан Хашегульгов грамотной корректировкой смог обеспечить уничтожение двух десятков украинских орудий и семи полевых складов с боеприпасами. На другом участке он отражал наступление неприятеля. В тот раз артполк уничтожил три танка, четыре БМП, три американские бронемашины MaxxPro и более двух сотен украинских боевиков. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы под руководством Хашегульгова были уничтожены шесть САУ производства НАТО AS-90 и Paladin. Добычей артиллеристов стали еще два танка, две Bradley и более 150 человек. В ходе того боя действия артиллерии позволили предотвратить вклинение украинских штурмовиков в российские боевые порядки. Ильяс Мухамедеев Гвардии сержант Ильяс Мухамедеев действовал в составе десантно-штурмового батальона на территории Запорожской области. Он своевременно обнаружил выдвижение штурмовых групп противника к позициям своего батальона. Точный выстрел из гранатомета в исполнении Мухамедеева уничтожил боевую машину пехоты Bradley. Меткий пулеметный огонь Мухамедеева ликвидировал и ее экипаж, а также украинскую штурмовую группу. Остальные боевики спасовали перед огневым воздействием и отступили. Также Мухамедеев участвовал в атаке на опорный пункт ВСУ в составе штурмовой группы. Он сумел проникнуть на позиции противника и выдать себя за военнослужащего ВСУ. Получив информацию о расположении ближайших подразделений врага, десантник кинул гранату в блиндаж и был таков. Кроме этого, он на захваченных позициях обнаружил карту со схемой расположения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Позже по этим координатам были нанесены артиллерийские удары. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. © Минобороны России Экспертное мнение и аналитика © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России