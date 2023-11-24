Тяжелые снайперы ТОФ уничтожили 10 боевиков за сутки на Южно-Донецком направлении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Маленькая светящаяся точка в окуляре тепловизора через пару секунд погаснет. Это боевик ВСУ, сраженный пулей нашего снайпера.

Если на языке артиллеристов команда к выстрелу звучит как 333-то у снайперов свой сленг. Зеленый означает, что работе ничего не мешает, можно открывать огонь. Это снайперская пара работала с ночи до утра, уничтожила несколько целей.

«Установили ротацию противника. Ротировалось 6 человек. Ну и возможно даже убили какого-то командира, потому что всю ночь пытались его вытащить», - рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов ТОФ с позывным «Кубик».

Работа группы была подготовка к штурмовым действиям со стороны морпехов группировки «Восток». Когда наши пошли вперед и по ним заработал крупнокалиберный пулемет противника, снова понадобилась помощь снайпера.

«Тяжело было найти. Сначала он вел стрельбу, что получается из лесопосадки. Тяжело было увидеть вспышки, какие-то инверсии. Ну, позже он обнаглел, когда наша штурмовая группа немножко подзалегла», - рассказал снайпер-корректировщик с позывным «Тимати».

Тяжелый снайпер с позывным «Тимати» сам начинал со штурмовика. Поэтому говорит: знает, что такое быть прижатым огнем к земле. Когда работает крупнокалиберный пулемет, автомат бессилен. Теперь «Тимати» работает с крупнокалиберной снайперской винтовкой. Если противотанковую пушку Рапира называют снайперской винтовкой артиллерии, то это артиллерия для снайперов. Бьют на дальние дистанции до 2 км. Кроме отечественных экземпляров у снайперов ТОФ есть и иностранные трофеи.

«Данная винтовка попала к нам, я не буду говорить как. Винтовка очень хорошая калибра 375. Вообще мультикалиберная винтовка», - рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов ТОФ с позывным «Кубик».

Мультикалиберная - это значит, что можно поменять ствол с учетом разных калибров для работы на разные дистанции.

Наблюдать за обстановкой иногда приходится сутками. Причем снайперы должны быть внимательны ко всем деталям. В том числе отслеживать поведение и настроение противника, чтобы выбрать наиболее удобный момент.

«Потому что ты начинаешь работу с новой недели, в 1 боевое дежурство они ходят немножко расслабленные, в полный рост не боятся ничего. Уничтожив 1-2, они начинают бегать. Уничтожив еще 2, они начинают ползать. Затем они вообще перестают ходить», - рассказал снайпер-корректировщик «Тимати».

Предназначение некоторых подсумков у снайперов особое. Например, так называемые «сбросники» им нужны чтобы собрать в них гильзы. Потом эти гильзы как говорят бойцы проходят процесс релоуда. Их заново превращают в патроны. Так у снайперов повелось. Зачастую боеприпасы к винтовкам бывают редкими.

Если снайперу сказали, идешь на день, он готовится к трем. Предыдущие несколько дней они провели в наблюдении, а только за последние сутки уничтожили 10 боевиков на Южно-Донецком направлении. И перед выходом главное привести в порядок голову. Тут помогает лишь одно.

«Настроиться помогают соответственно семья близкие. Перед выходом думаешь о близких и идешь», - рассказал «Кубик».

Ранее бойцы бригады «Тигр» ВВО рассказали, как справляются со снайперами противника. По словам российских военнослужащих, при обнаружении наших снайперов противник старается уничтожить их любым способом, вплоть до использования «Градов».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.