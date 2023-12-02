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Китай заберет двух гигантских панд из Шотландии в декабре

Ирина Егорова
05:37 02.12.2023
Животных должны были передать Китаю в 2021 году, но из-за эпидемии договор продлили еще на два года.
Китай заберет двух гигантских панд из Шотландии в декабре
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press
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Две гигантские панды, переданные зоопарку Эдинбурга в Шотландии в 2011 году, вернутся домой в Китай в декабре, передает 360 слова официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня. В декабре истекает срок действия договора и, согласно положениям соглашения о сотрудничестве Великобритании и Китая, две панды по кличке Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся на родину, уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

Животные обитали в зоопарке в Эдинбурге, столице Шотландии, с декабря 2011 года в рамках десятилетнего соглашения между Королевским зоологическом обществом Шотландии и Китайской ассоциацией охраны дикой природы. Их должны были передать Китаю в 2021 году, но из-за эпидемии договор пришлось продлить еще на два года. В Китае уже все подготовлено для проживания черно-белых медведей.

На родине гигантских панд уже ждут, для их проживания уже все подготовлено, отметил представитель МИД. Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международными партнерами в области сохранения исчезающих видов животных.

По данным издания, Ян Гуан означает «солнечный свет» с китайского, а Тянь Тянь - «сладкая». За время своего пребывания в Шотландии пара животных так и не произвела детенышей на свет. 

В начале декабря также вернутся домой их сородичи из американского зоопарка в Вашингтоне, согласно договору об аренде. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в рамках брифинга для журналистов назвала этих мишек «посланниками и мостами дружбы».

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