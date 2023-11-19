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Панда-дипломатия: КНР забирает двух панд из шотландского зоопарка

Елизавета Кондрикова
01:15 19.11.2023
Панды вернутся домой в соответствии с окончанием договора аренды, Китай не стал его продлевать в этом году.
Панда-дипломатия: КНР забирает двух панд из шотландского зоопарка
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress
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У шотландцев остались чуть меньше двух недель на то, чтобы полюбоваться пандами в зоопарке в Эдинбурге, столице Шотландии, перед их отправкой обратно домой в Китай, в начале декабря. Об этом стало известно из публикации издания The Scotsman.

«Ян Гуан и Тянь-Тянь прибыли в Шотландию в декабре 2011 года в рамках десятилетнего соглашения между Королевским зоологическом обществом Шотландии и Китайской ассоциацией охраны дикой природы, которое позже было продлено на два года», - говорится в газете.

По данным издания, Ян Гуан означает «солнечный свет» с китайского, а Тянь Тянь - «сладкая». За время своего пребывания в Шотландии пара животных так и не произвела детенышей на свет.

Доступ к двум гигантским пандам будет закрыт 30 ноября для подготовки к их транспортировке, и уже в начале декабря этих пятнистых животных отправят обратно в Китай.

В начале декабря также вернутся домой их сородичи из американского зоопарка в Вашингтоне, согласно договору об аренде. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в рамках брифинга для журналистов назвала этих мишек «посланниками и мостами дружбы».

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