Попытка игры в мирового гегемона: как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина

Для Байдена этот визит мог стать отправной точкой для налаживания отношений между двумя государствами. Однако официальные переговоры окончились ничем.

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На этой неделе в Сан-Франциско состоялась встреча президента США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина, который прибыл в Америку в рамках саммита АТЭС.

Вашингтон пытался наладить контакты с Китаем, поэтому в целом, двусторонняя встреча прошла в откровенном и конструктивном ключе, а президент США отметил прогресс в отношениях с Китаем.

Отметим, что накануне встречи лидеров США и КНР в Пекин вернули трех китайских панд, проживших в зоопарке Вашингтона долгое время. На языке китайской дипломатии – это отнюдь не примирение а наоборот, символ максимального осложнения отношений между двумя государствами.

По окончании встречи с Си Цзиньпином Байден назвал лидера КНР «диктатором», за что впоследствии получил жесткий ответ со стороны китайского МИД. Там считают слова главы США крайне ошибочными и безответственными. Госсекретарь Энтони Блинкена выглядел ошеломленным и неодобрительно качал головой после характеристики Байденом главы КНР как «диктатора».

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