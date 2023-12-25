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Путин планирует созвониться с героем взятия Марьинки комбатом Трошиным

Шойгу намерен был повысить Трошина до капитана, но Путин предложил «перескочить через ступеньку» и присвоить бойцу звание майора.
Ирина Егорова 2023-12-25 22:10:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Владимир Путин планирует созвониться и поговорить с командиром танкового батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ходе встречи Сергея Шойгу и Владимира Путина на борту фрегата «Адмирал Головко» Путин заслушал доклад министра обороны о взятии Марьинки. Изначально Шойгу намерен был повысить Трошина до капитана, но Путин предложил «перескочить через ступеньку» и присвоить бойцу звание майора.

Президент добавил, что Трошин, будучи офицером, был уволен из Вооруженных сил до начала спецоперации. Но когда она стартовала, он пришел добровольно, будучи готовым участвовать в СВО даже в качестве простого бойца.

При этом Александр Трошин три раза горел в танке, имеет семь контузий и осколочное ранение. Владимир Путин подчеркнул, что Трошин воевал достойно. Только лично он успел уничтожить пять украинских танков и 23 бронемашины - и это далеко не все его заслуги.

Также Путин поручил представить к госнаградам и других военных, освобождавших Марьинку.

 

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