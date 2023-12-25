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Путин поручил присвоить старшему лейтенанту, бравшему Марьинку, звание майора

Рост в воинских званиях регулируется указом президента, он не допускает перехода через ступень. Но Путин заявил, что отличившийся в боях старший лейтенант вырастет в звании, минуя звание капитана.
2023-12-25 18:50:01

Президент России Владимир Путин поручил присвоить внеочередное звание майора участвовавшему в освобождении Марьинки старшему лейтенанту Александру Трошеву. Он сделал это в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Глава оборонного ведомства в свою очередь отметил, что Трошев хоть и старший лейтенант, но находится на «подполковничьей должности». Также Шойгу отметил, что командир батальона воюет уже давно и при этом успешно. Министр обороны заявил, что намерен повысить Трошева до капитана. 

«Я знаю, что в положении о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звание майора», - ответил Путин. 

Он поручил Шойгу внести предложение о присвоении Трошеву звания майора.

Президент добавил, что Трошев, будучи офицером, был уволен из Вооруженных сил до начала спецоперации. Но когда она стартовала, он пришел добровольно, будучи готовым участвовать в СВО даже в качестве простого бойца.

При этом Александр Трошев три раза горел в танке, имеет семь контузий и осколочное ранение. Владимир Путин подчеркнул, что Трошев воевал достойно. Только лично он успел уничтожить пять украинских танков и 23 бронемашины - и это далеко не все его заслуги.

Также Путин поручил представить к госнаградам и других военных, освобождавших Марьинку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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