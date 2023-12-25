Опубликованы кадры из Марьинки, об освобождении которой заявил Шойгу

Вооруженные силы России освободили город Марьинка в ДНР, где располагался мощный укрепрайон ВСУ. Об этом Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, за девять лет украинские националисты создали в Марьинке систему подземных коммуникаций. Практически каждый из 9 тысяч домов стал укрепленной точкой.

Президент России отметил, что освобождение Марьинки дает возможность российским войскам выйти на более широкий оперативный простор. Путин намерен отдельно обсудить с министром обороны дальнейшие планы и действия после освобождения города.