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Опубликованы кадры из Марьинки, об освобождении которой заявил Шойгу

Вооруженные силы России освободили город в ДНР, где располагался мощный укрепрайон ВСУ.
Владимир Рубанов 2023-12-25 19:30:01

Вооруженные силы России освободили город Марьинка в ДНР, где располагался мощный укрепрайон ВСУ. Об этом Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, за девять лет украинские националисты создали в Марьинке систему подземных коммуникаций. Практически каждый из 9 тысяч домов стал укрепленной точкой.

Президент России отметил, что освобождение Марьинки дает возможность российским войскам выйти на более широкий оперативный простор. Путин намерен отдельно обсудить с министром обороны дальнейшие планы и действия после освобождения города.

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