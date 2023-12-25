«Майданизация» Белграда: кто раскачивает ситуацию в Сербии

Волнения в Белграде не стихают весь день. Студенты, пригрозившие перекрыть городские магистрали, если в стране не отменят результаты выборов, заблокировали улицу перед зданием министерства госуправления Сербии. На одной из дорог молодежь устроила матч по баскетболу.

Проезжие части сейчас во власти толп. Вот несут плакат с изображением полицейских - явно дразнят правоохранителей. Пока, впрочем, обходится без столкновений со стражами порядка. Не то, что накануне вечером. Получив свои 20 с небольшим процентов на парламентских выборах и проиграв коалиции президента Вучича, сербская оппозиция решилась на уличные методы борьбы за власть.

Движение с названием «Сербия против насилия» насилием не погнушалось. В ход пошли камни и палки.

Этому штурму городской администрации предшествовали несколько дней протестов против результатов парламентских выборов. Собраться у здания правительства Белграда призвали протестующих лидеры оппозиции. Полиция к такому развитию событий оказалась готова заранее и заняла оборону, выставив в дверях и окнах свои щиты и отгоняя особенно активных слезоточивым газом.

Назвав в своем обращении к нации ситуацию попыткой госпереворота, президент Александр Вучич подчеркнул, что действия прозападной оппозиции выгодны прежде всего тем странам, которые уже давно пытаются давить на Сербию, вынуждая ее в том числе присоединиться к антироссийским санкциям.

«Вы можете видеть, как в регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Ясно, что это не результат внутренней деятельности. Это продукт больших геополитических интересов, из-за которых пытаются уничтожить независимость и суверенитет Сербии», - сказал Вучич.

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о возможности беспорядков.

«Я лично поделилась этой информацией с иностранными дипломатами, на что они сказали, что это ложь и дезинформация, и нельзя доверять российским спецслужбам», - сказала Брнабич.

Сегодня утром на встречу с президентом Вучичем отправился посол России в Сербии. Глава государства встретил дипломата с улыбкой. Тот подарил Александру Вучичу книгу советского дипломата на русском языке.

В интервью нашему телеканалу посол подчеркивает: об этой встрече они договорились еще до парламентских выборов в стране, и отмечает, что президент Сербии как раньше, так и сейчас настроен развивать доверительные отношения с Россией.

Сам характер разговора показывает, что он России доверяет. Вучич подтвердил еще раз ту линию, которая себя оправдывает. Главное - что он не будет присоединяться к антироссийским санкциям», - сказал Александр Боцан-Харченко.

Именно это в последние годы не устраивало западные страны. И против этого выступает созданная только в этом году аккурат перед выборами оппозиционная коалиция «Сербия против насилия».

«Оно было создано только весной этого года. И к нему не присоединилось ни одно патриотическое движение. Это движение с самого начала было организовано западными силами, западными спецслужбами, в частности - США, для давления на Вучича», - говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Особый интерес западных стран к выборам в Сербии был заметен еще во время голосования.

«Я голословно не обвиняю ни одну из стран. Я просто примеры вам привожу. Посол США лично объезжал большое количество участков. Хотя есть статус наблюдателя, есть наблюдательные миссии. Это вариант такого политического давления в ходе выборов», - говорит посол России в Сербии.

Весь день в западной прессе череда заголовков, в которых особый акцент - на применении полицией слезоточивого газа. В то же время от рук протестующих пострадали несколько правоохранителей. Такое внимание со стороны западных журналистов, как и то, что протестующие на своих плакатах будут писать латиницей, предсказал накануне лидер партии «Мы - голос народа».

«Я ожидаю, что они выйдут с баннерами на английском языке, на CCN это выглядит хорошо. Ведь люди на Западе не могут читать на сербском языке», - говорит лидер партии «Мы - голос народа» Бранимир Несторович.

Бранимир Нестерович оказался прав. CNN сегодня даже организовал трансляцию протестов. Об ориентации на внимание Запада у митингующих говорят и способы выражения протеста. Помимо транспорантов на латинице, в толпе встречается и некогда бывший антифашистским, но теперь используемый организаторами цветных революций в разных странах символ - сжатый кулак. Такой же мелькал на Майдане и во время протестов в Белоруссии. Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич отметил, что сербские протесты чем-то напоминают беспорядки в Киеве 2014 года.

«Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин “майданизация”», - сказал Александр Шапич.

Координационное бюро служб безопасности Сербии проводит сегодня совещание по поводу беспорядков. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули: руководство Сербии способно принять все необходимые меры для стабилизации обстановки в столице. Москва во внутренние дела балканской страны не вмешивается.