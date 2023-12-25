Новый состав ВМФ: какое вооружение установлено на принятых Путиным кораблях

На новом российском фрегате «Адмирал Головко», на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» в Кронштадте и морском тральщике «Лев Чернавин» в Балтийске сегодня подняли Андреевский флаг. Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, в которой участвовали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

В ходе мероприятия Путин сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности.

«Адмирал Головко» - самый современный корабль нашего военно-морского флота, где реализованы самые передовые отечественные разработки, способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут». Многоцеловой фрегат получил новую энергетическую установку отечественного производства, позволяющую развивать скороть до 30 узлов. «Адмирал Головко» - это также серийный фрегат - такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне.

На «Северной верфи» продолжается строительство целой серии многоцелевых фрегатов этого проекта, а также корветов малого и среднего водоизмещения.

Владимир Путин перечислил российские предприятия по всей стране, на которых прямо сейчас строятся надводные корабли и подводные лодки разных типов для военно-морского флота.

«Ввод в состав флота новейших кораблей – свидетельство того, что судостроительная отрасль России на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», - сказал президент.

Уже в ближайшее время фрегат «Адмирал Головко» пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин» будут нести службу на Балтийском флоте, защищая западные рубежи

Позже на борту фрегата «Адмирал Головко» Путин заслушал доклад Шойгу о взятии Марьинки. Министр обороны отметил, что населенный пункт был освобожден штурмовиками «Южной» группировки войск. Взять Марьинку получилось благодаря решительным действиям российских войск. В ходе освобождения Марьинки особо отличились бойцы прославленной 150-й мотострелковой дивизии. Наиболее отличившихся военнослужащих в боях за Марьинку представят к государственным наградам.