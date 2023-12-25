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Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу

Местом встречи Владимира Путина и Шойгу стало предприятие «Северная верфь» в Петербурге.
Тимур Шерзад 2023-12-25 17:58:01

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Это произошло во время посещения предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Также глава российского оборонного ведомства доложил российскому лидеру об освобождении Марьинки в ДНР. По словам Шойгу, взятие под контроль ВС РФ населенного пункта позволяет эффективнее защищать Донецк от вражеского огня.

До церемонии Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». По видеосвязи Владимир Путин присоединился и к такой же церемонии на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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