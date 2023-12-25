Путин дал разрешение поднять флаг на фрегате «Адмирал Головко»

Президент России Владимир Путин дал разрешение поднять флаг на новом российском фрегате «Адмирал Головко».

Также глава российского государства разрешил поднять флаги на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» относится к проекту 21 631 («Буян-М»). Корабли проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» был спущен на воду в апреле на Средне-Невском судостроительном заводе. Это восьмой по счету корабль проекта «Александрит», построенный на предприятии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.