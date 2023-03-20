В России автоматически продлили срок действия прав, истекших в 2022 году

Это было сделано для удобства граждан и снижения административной нагрузки, отметил Владимир Колокольцев.

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Министерство внутренних дел РФ продлило на три года действие водительских удостоверений, срок которых истек в 2022 году или истечет в этом году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев во время выступления на расширенной коллегии МВД.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», - сказал он.

Министр заявил, что такое решение было принято для удобства граждан, а также для того, чтобы уменьшить административную нагрузку.

Ранее стало известно, что для российских автолюбителей стала доступна электронная версия водительских прав и СТС. Цифровые копии документов доступны для пользователей приложения «Госуслуги Авто».