В стране и мире Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к бумажным Елизавета Егорова Проект, приравнивающий электронные водительские удостоверения к физическим, появился на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Минцифры России разработало проект, который приравняет электронные водительские удостоверения к их бумажной версии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. «Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы <...> сведений, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», - сообщается в тексте документа. Ранее автоэксперт и блогер Антон Ануфриев рассказал о преимуществах электронных прав над физическими. Он добавил, что несправедливо штрафовать водителя только за то, что тот забыл свое удостоверение, хотя оно у него есть. Эксперт надеется, что в будущем все документы будут переведены в электронный вид. Экспертное мнение и аналитика