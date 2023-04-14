ОПК ОПК ОПК

В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин»

Роман Закурдаев
13:29 14.04.2023
«Лев Чернавин» - уже восьмой по счету корабль проекта «Александрит», построенный на предприятии. Предыдущие тральщики уже служат на Черноморском, Тихоокеанском и Балтийском флотах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Роман Закурдаев, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Средне-Невском судостроительном заводе сегодня прошла церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Лев Чернавин». На церемонии спуска побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Это уже восьмой по счету корабль проекта «Александрит», построенный на предприятии. Предыдущие тральщики уже служат на Черноморском, Тихоокеанском и Балтийском флотах.

Ключевая особенность этого корабля -  уникальный корпус из монолитного стеклопластика. Своеобразный слоеный пирог из композитных материалов, по прочности не уступающих стали. Главное преимущество такого корпуса в том, что к нему не прилипают магнитные мины, а сам корабль невидим для радаров противника.

Благодаря инновационной гидроакустической станции и уникальному оборудованию тральщик легко находит мины не только на различных глубинах, но и даже под трехметровым слоем грунта на дне.

Свое имя морской сапер-невидимка получил в честь советского военачальника, контр-адмирала Льва Чернавина. Он командовал подводными лодками Северного флота, а после завершения военной карьеры 20 лет руководил музеем «Крейсер "Аврора"». После спуска на воду тральщик ждут ходовые испытания. После чего он войдет в состав ВМФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки
14:06 Армия
Видео
Белорусские летчики освоили в РФ новые способы применения специальных боеприпасов
14:00 В стране и мире
США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации
12:54 В стране и мире
Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб
11:32 Армия
Видео
Герасимов заявил, что внезапная проверка ТОФ пройдет в три этапа
Популярное
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.