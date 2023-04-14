В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин»

«Лев Чернавин» - уже восьмой по счету корабль проекта «Александрит», построенный на предприятии. Предыдущие тральщики уже служат на Черноморском, Тихоокеанском и Балтийском флотах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Роман Закурдаев, ТРК «Звезда»

На Средне-Невском судостроительном заводе сегодня прошла церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Лев Чернавин». На церемонии спуска побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Это уже восьмой по счету корабль проекта «Александрит», построенный на предприятии. Предыдущие тральщики уже служат на Черноморском, Тихоокеанском и Балтийском флотах.

Ключевая особенность этого корабля - уникальный корпус из монолитного стеклопластика. Своеобразный слоеный пирог из композитных материалов, по прочности не уступающих стали. Главное преимущество такого корпуса в том, что к нему не прилипают магнитные мины, а сам корабль невидим для радаров противника.

Благодаря инновационной гидроакустической станции и уникальному оборудованию тральщик легко находит мины не только на различных глубинах, но и даже под трехметровым слоем грунта на дне.

Свое имя морской сапер-невидимка получил в честь советского военачальника, контр-адмирала Льва Чернавина. Он командовал подводными лодками Северного флота, а после завершения военной карьеры 20 лет руководил музеем «Крейсер "Аврора"». После спуска на воду тральщик ждут ходовые испытания. После чего он войдет в состав ВМФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.