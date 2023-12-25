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Сербский спецназ разогнал протестующих у парламента в Белграде

Ян Брацкий
00:38 25.12.2023
Сейчас полицейские окружили здание сербского парламента живым кольцом.
Сербский спецназ разогнал протестующих у парламента в Белграде
© Фото: ТРК «Звезда»
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Полицейский спецназ разогнал демонстрантов у здания парламента в Белграде. Правоохранители в специальной экипировке и со щитами прибыли на площадь вскоре после возникновения беспорядков.

«Спецназ разгоняет протестующих у здания парламента Сербии. Толпу оттеснили от входа», - пишет RT.

Сейчас полицейские выстроились вокруг правительственного здания живым щитом и оттеснили протестующих от его периметра. Часть сотрудников полиции находится внутри здания и осматривает его. На место разгона протестующих приехали две машины скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» попытались ворваться в здание парламента Сербии. Сообщалось о перекрытии центральной улицы сербской столицы и возведении трибун для выступления. Собравшиеся скандируют оскорбительные лозунги и размахивают флагами Евросоюза.

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