Посол РФ: протесты в Белграде начались после выборов по «майданному» сценарию

Представители оппозиции заявили, что не согласны с результатами выборов, а затем приступили к насилию, отметил Александр Боцан-Харченко.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Запад выдает протесты в Белграде за ситуацию во всей Сербии, но это не соответствует действительности. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

«Никакой революции народной и в помине нет, есть протесты в Белграде», - сказал он.

Дипломат также рассказал, что на встрече с президентом страны Александром Вучичем, которая была запланирована еще до выборов, были затронуты темы двусторонних отношений и совместных планов.

Боцан-Харченко отметил, что в настоящее время в Белграде спокойно, а полиция в ходе вчерашних беспорядков действовала в отношении протестующих в соответствии с законом и пресекла эскалацию насилия. Также посол РФ отметил, что протесты оппозиции начались сразу после выборов по «майданному» сценарию - они заявили, что не согласны с результатами выборов, а затем толпа приступила к насилию.

Ранее Александр Вучич по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности страны сообщил, что в результате протестов в Белграде серьезно пострадали двое сотрудников правоохранительных органов, одному из них едва удалось остановить кровотечение. К настоящему моменту были арестованы 35 участников митинга. Сербский лидер также назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на независимость и суверенитет республики.