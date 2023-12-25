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Путин сможет пообщаться с Пашиняном в рамках встреч глав СНГ и ЕАЭС в Петербурге

Заседание Евразийского экономического совета пройдет 25 декабря, неформальный саммит СНГ - 26-го.
Владимир Рубанов 2023-12-25 15:18:01
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян могут пообщаться в кулуарах неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, запланированы ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, пресс-секретарь главы государства ответил, что у них будет прекрасная возможность пообщаться на полях предстоящих мероприятий.

Армянский премьер-министр примет участие в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ 25-26 декабря. Заседание Евразийского экономического совета пройдет в понедельник, неформальный саммит СНГ - во вторник.

Главы государств-членов ЕАЭС подведут итоги российского председательства в объединении. Планируется принять декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года. Далее председательство в ЕАЭС перейдет к Армении.

Ранее Армения пропустила ряд мероприятий в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Владимир Путин в связи с этим заявил, что состоять или нет в этих объединениях - решать Еревану, но высказал мнение, что прекращение членства в них не будет отвечать интересам Армении.

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