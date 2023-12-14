Путин: прекращение членства в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не будет в интересах Армении

Отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммитах этих организаций не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в объединениях.

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Прекращение членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не будет отвечать интересам Армении, считает президент России Владимир Путин.

«Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ», - сказал он, подводя итоги года.

Состоять в перечисленных выше организациях или нет, решать стране, подчеркнул глава государства. Отсутствие премьер-министра Никола Пашиняна на заседаниях объединений не связано с желанием или нежеланием страны прекратить в них членство, добавил Путин.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.