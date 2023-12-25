В стране и мире Пашинян с двухдневным визитом прибудет в Санкт-Петербург Сергей Лебедев Армянский премьер-министр примет участие в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. © Фото: MFA Russia, Global Look Press Читайте нас на: Армянский премьер-министр Никол Пашинян посетит Россию с двухдневным рабочим визитом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы правительства. Никол Пашинян должен принять участие в заседании Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. А в предстоящий вторник армянский премьер-министр также поучаствует в неформальном саммите СНГ. Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допускал встречу Владимира Путина с Николом Пашиняном в конце декабря в Санкт-Петербурге. Экспертное мнение и аналитика