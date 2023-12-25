Пашинян с двухдневным визитом прибудет в Санкт-Петербург
Армянский премьер-министр примет участие в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ.
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Армянский премьер-министр Никол Пашинян посетит Россию с двухдневным рабочим визитом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы правительства.
Никол Пашинян должен принять участие в заседании Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.
А в предстоящий вторник армянский премьер-министр также поучаствует в неформальном саммите СНГ.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допускал встречу Владимира Путина с Николом Пашиняном в конце декабря в Санкт-Петербурге.