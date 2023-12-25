Путин проведет отдельную встречу с Шойгу во время посещения «Северной верфи»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Она состоится на предприятии «Северная верфь». Также сообщается, что Владимир Путин проведет отдельную встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Президент также осмотрит основные системы вооружения на фрегате. Также Песков заявил, что Путин по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на корабле противоминной обороны «Лев Чернавин» и малом ракетном корабле «Наро-Фоминск».

Кроме Сергея Шойгу, по словам Пескова, Путина будет сопровождать заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.