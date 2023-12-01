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Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» завершил госиспытания

17:58 01.12.2023
Программа заводских ходовых и государственных испытаний прошла на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море.
Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» завершил госиспытания
© Фото: OCK, Telegram
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Фрегат «Адмирал Головко» завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море. Об этом сообщает «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

«Фрегат "Адмирал Головко" завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море», - говорится в сообщении.

В прошлом месяце на заседании коллегии оборонного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о прохождении госиспытаний фрегатом. Он напомнил, что корабль планируется оснастить ракетами «Циркон».

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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