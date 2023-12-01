ОПК Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» завершил госиспытания Программа заводских ходовых и государственных испытаний прошла на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море. © Фото: OCK, Telegram Читайте нас на: Фрегат «Адмирал Головко» завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море. Об этом сообщает «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). «Фрегат "Адмирал Головко" завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море», - говорится в сообщении. В прошлом месяце на заседании коллегии оборонного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о прохождении госиспытаний фрегатом. Он напомнил, что корабль планируется оснастить ракетами «Циркон». Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут». Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика