Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» завершил госиспытания
Фрегат «Адмирал Головко» завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море. Об этом сообщает «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).
«Фрегат "Адмирал Головко" завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море», - говорится в сообщении.
В прошлом месяце на заседании коллегии оборонного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о прохождении госиспытаний фрегатом. Он напомнил, что корабль планируется оснастить ракетами «Циркон».
Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они могут эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. «Адмирал Головко» способен нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон». От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.