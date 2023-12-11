Путин и Евменов обсудили гиперзвуковые «Цирконы» на борту фрегата в Северодвинске

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Президент России Владимир Путин и главком ВМФ России адмирал Николай Евменов обсудили гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они сделали это на борту российского фрегата в Северодвинске.

Главком показал президенту шахты для запуска этих гиперзвуковых ракет.

«Вот, открыты шахты, это с "Цирконами". Восемь первых шахт, и кормовых восемь. Шестнадцать ракет», - сказал Путину Евменов.

Ранее в Северодвинске Путин и Евменов приняли участие в принятии в состав флота двух атомных подводных лодок - «Красноярск» и «Император Александр III».

В ходе церемонии Владимир Путин заявил, что сейчас строятся еще пять атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Также он подчеркнул, что обеим принятым в состав ВМФ подлодкам нет равных.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.